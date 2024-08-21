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ВР пропонують ухвалити за основу законопроєкт про множинне громадянство
11:54 21.08.2024 |
Парламентський комітет із прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні президентський законопроєкт про множинне громадянство (№11469).
Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, таке рішення ухвалили на засіданні комітету у вівторок.
Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 11469 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, цілями та завданнями ухвалення законопроєкту є актуалізація правового регулювання питань громадянства України з урахуванням необхідності гарантування національної безпеки та національних інтересів України.
Законопроєкт також спрощує порядок набуття громадянства України та удосконалює регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або є одним із подружжя такої особи чи є дитиною такої особи.
Зазначається, що ухвалення цього законопроєкту розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства. Водночас множинне громадянство не запроваджуватимуть щодо людей із російським громадянством або громадян держав, які не визнають територіальну цілісність і суверенітет України.
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