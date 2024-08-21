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ВР ухвалила в цілому закон про захист прав власників паїв
23:45 20.08.2024 |
Верховна Рада на засіданні у вівторок ухвалила доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України Володимира Зеленського закон України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин, повідомила пресслужба комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради.
Згідно з повідомленням, доопрацьований профільним комітетом законопроєкт №11150 в цілому підтримали 248 народних депутатів.
Законопроєктом передбачено продовження строку оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їхніми спадкоємцями земель, що залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок (з 2025 року до 2028 року).
Крім того, відновлюється обов'язкове підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. Пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками буде продовжено до 2026 року.
Документ дозволяє використовувати кошти, що надійшли до відповідних бюджетів, для відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проєктів землеустрою та реалізацію передбачених ними заходів.
Кошти від відшкодування втрат сільгосппризначення, які залишилися в місцевих бюджетах до скасування інституту втрат сільськогосподарського виробництва, тепер спрямовуватимуть на охорону земель.
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