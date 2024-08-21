Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВР ухвалила в цілому закон про захист прав власників паїв

23:45 20.08.2024 |

Право

 

Верховна Рада на засіданні у вівторок ухвалила доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України Володимира Зеленського закон України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин, повідомила пресслужба комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, доопрацьований профільним комітетом законопроєкт №11150 в цілому підтримали 248 народних депутатів.

Законопроєктом передбачено продовження строку оформлення невитребуваних (нерозподілених) земельних ділянок, здійснення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та їхніми спадкоємцями земель, що залишилися в колективній власності після розподілу земельних ділянок (з 2025 року до 2028 року).

Крім того, відновлюється обов'язкове підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників. Пілотний проєкт із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками буде продовжено до 2026 року.

Документ дозволяє використовувати кошти, що надійшли до відповідних бюджетів, для відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проєктів землеустрою та реалізацію передбачених ними заходів.

Кошти від відшкодування втрат сільгосппризначення, які залишилися в місцевих бюджетах до скасування інституту втрат сільськогосподарського виробництва, тепер спрямовуватимуть на охорону земель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3459
  0,0432
 0,10
EUR
 1
 45,8195
  0,2110
 0,46

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0423  0,10 0,25 41,6465  0,12 0,28
EUR 45,3038  0,26 0,58 46,0550  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,05 0,13 41,3633  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес