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Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу
23:40 20.08.2024 |
Верховна Рада ратифікувала Угоду з Європейським Союзом про участь України в Програмі Союзу щодо боротьби із шахрайством (EUAF).
Відповідний законопроєкт парламент ухвалив на своєму засіданні у вівторок, 20 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Цю угоду Україна та ЄС підписали 20 березня 2024 року.
"Участь України у Програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами", - прокоментував ратифікацію угоди заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.
Він також зазначив, що після підписання законопроекту президентом, Україна стане першою країною, яка, не будучи членом ЄС, офіційно оформила свою участь у Програмі.
Програма ЄС по боротьбі з шахрайством передбачає для її учасників фінансування за такими напрямами:
впровадження ІТ-інструментів, спрямованих на посилення транснаціональної співпраці з Єврокомісією;
* підтримка та сприяння фінансовим розслідуванням;
* технічна та оперативна підтримка відповідних органів для посилення боротьби з шахрайством та іншою незаконною діяльністю;
* нарощування ІТ-потенціалу, збільшення обміну даними;
* організація спеціалізованого навчання, семінарів, досліджень, спрямованих на покращення
* співпраці та координації між службами, пов'язаними із захистом фінансових інтересів Союзу.
Нагадаємо, Програма Європейського Союзу EU Anti-fraud Programme (EUAF) сприяє боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що торкається фінансових інтересів ЄС.
Серед іншого, Програма заохочує зміцнення спроможності держав-членів проводити розслідування, включно з їх цифровізацією, та включає підтримку спеціалізованого навчання та дослідницької діяльності.
Бюджет конкурсів для Програми Союзу з боротьби з шахрайством (EUAF) - компонент Hercule - на період 2021-2027 років становить 114,2 млн євро.
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