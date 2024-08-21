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АНАЛІТИКА

Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу

23:40 20.08.2024 |

Право

 

Верховна Рада ратифікувала Угоду з Європейським Союзом про участь України в Програмі Союзу щодо боротьби із шахрайством (EUAF).

Відповідний законопроєкт парламент ухвалив на своєму засіданні у вівторок, 20 серпня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Цю угоду Україна та ЄС підписали 20 березня 2024 року.

"Участь України у Програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами", - прокоментував ратифікацію угоди заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Він також зазначив, що після підписання законопроекту президентом, Україна стане першою країною, яка, не будучи членом ЄС, офіційно оформила свою участь у Програмі.

Програма ЄС по боротьбі з шахрайством передбачає для її учасників фінансування за такими напрямами:

впровадження ІТ-інструментів, спрямованих на посилення транснаціональної співпраці з Єврокомісією;

* підтримка та сприяння фінансовим розслідуванням;

* технічна та оперативна підтримка відповідних органів для посилення боротьби з шахрайством та іншою незаконною діяльністю;

* нарощування ІТ-потенціалу, збільшення обміну даними;

* організація спеціалізованого навчання, семінарів, досліджень, спрямованих на покращення

* співпраці та координації між службами, пов'язаними із захистом фінансових інтересів Союзу.

Нагадаємо, Програма Європейського Союзу EU Anti-fraud Programme (EUAF) сприяє боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що торкається фінансових інтересів ЄС.

Серед іншого, Програма заохочує зміцнення спроможності держав-членів проводити розслідування, включно з їх цифровізацією, та включає підтримку спеціалізованого навчання та дослідницької діяльності.

Бюджет конкурсів для Програми Союзу з боротьби з шахрайством (EUAF) - компонент Hercule - на період 2021-2027 років становить 114,2 млн євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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