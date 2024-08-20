Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 21:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ
17:10 20.08.2024 |
Парламент ухвалив законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від МВС вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроєкт.
Українці зможуть використовувати трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення, за умови, що така зброя буде задекларована.
Закон також зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю, повідомити про це поліцію протягом 24 годин для подальшої здачі або декларування.
При цьому встановлено обмеження на декларування певних видів зброї, таких як:
* зброя калібру понад 12,7 мм;
* гладкоствольна зброя калібру понад 23 мм;
* кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК тощо.
Цивільні особи зобов'язані здати знайдену та задекларовану зброю і невикористані боєприпаси до поліції не пізніше ніж через 90 днів після закінчення воєнного стану. Повторне отримання зброї у власність можливе через три місяці після здачі для перевірки до поліції.
Також протягом цих 90 днів потрібно здати зброю, отриману від держави для захисту від агресії РФ.
Обіг зброї
Нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду терміново зібратися для розгляду оборонного пакета законопроєктів. За словами президента, одним із ключових питань є врегулювання трофейної зброї, яку українські військові отримують у боях.
У серпні 2022 року Міністерство внутрішніх справ України заявляло про можливість ухвалення закону щодо легалізації зброї, який дозволить українцям купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для захисту своїх домівок.
Крім того, у червні минулого року в Україні було запущено Єдиний реєстр зброї. Завдяки цьому реєстру, українці зможуть легше отримати дозвіл на придбання зброї, без необхідності відвідувати поліційні органи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
|Кабмін запускає обіцяну Зеленським програму "кешбеку". Українці зможуть отримати до 3 тисяч гривень на місяць
|Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні 23% сільськогосподарських земель досі не внесені до кадастру - Шмигаль
|ЄС повернув мита на український мед через перевищення квот
|Доходи найбільших українських компаній зросли майже на 20%
|Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ
|Кабмін розширив аудиторію і підвищив ставки пільгової іпотеки «єОселя»
|ВР визначила правовий статус іноземців, які захищають Україну - нардеп
Бізнес
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів
|Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні
|Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм