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ВР визначила правовий статус іноземців, які захищають Україну - нардеп

16:58 20.08.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про правовий статус іноземців, які захищають територіальну цілісність України, повідомила народний депутат Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").

"315 нардепів підтримали в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, №9585", - написала Геращенко в телеграм-каналі у вівторок.

Вона зазначила, що законопроєкт дозволяє іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, і членам їхніх сімей отримувати посвідку на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи протерміновані.

За словами Геращенко, законопроєкт передбачає вимогу до громадян РФ і Білорусі, які набули українське громадянство, подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану.

Законопроєкт також передбачає можливість новим українським громадянам виконати зобов'язання про складання іспитів протягом двох років після скасування воєнного стану.

Згідно із законопроєктом, розгляд і прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації призупинено до закінчення одного року з дня припинення або скасування воєнного стану. Це положення не поширюється, зокрема, на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес; на осіб, які проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту чи Національній гвардії, зокрема нагороджених державною нагородою України; на осіб, які залучені до захисту України у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади; на неповнолітніх дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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