Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 21:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР визначила правовий статус іноземців, які захищають Україну - нардеп
16:58 20.08.2024 |
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про правовий статус іноземців, які захищають територіальну цілісність України, повідомила народний депутат Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").
"315 нардепів підтримали в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, №9585", - написала Геращенко в телеграм-каналі у вівторок.
Вона зазначила, що законопроєкт дозволяє іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, і членам їхніх сімей отримувати посвідку на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи протерміновані.
За словами Геращенко, законопроєкт передбачає вимогу до громадян РФ і Білорусі, які набули українське громадянство, подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану.
Законопроєкт також передбачає можливість новим українським громадянам виконати зобов'язання про складання іспитів протягом двох років після скасування воєнного стану.
Згідно із законопроєктом, розгляд і прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації призупинено до закінчення одного року з дня припинення або скасування воєнного стану. Це положення не поширюється, зокрема, на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес; на осіб, які проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту чи Національній гвардії, зокрема нагороджених державною нагородою України; на осіб, які залучені до захисту України у складі сил територіальної оборони або добровольчих формувань територіальної громади; на неповнолітніх дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
|Кабмін запускає обіцяну Зеленським програму "кешбеку". Українці зможуть отримати до 3 тисяч гривень на місяць
|Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні 23% сільськогосподарських земель досі не внесені до кадастру - Шмигаль
|ЄС повернув мита на український мед через перевищення квот
|Доходи найбільших українських компаній зросли майже на 20%
|Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ
|Кабмін розширив аудиторію і підвищив ставки пільгової іпотеки «єОселя»
|ВР визначила правовий статус іноземців, які захищають Україну - нардеп
Бізнес
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів
|Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні
|Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм