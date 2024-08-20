ВР поширила дії закону про соціальний і правовий захист на українських громадян, які виконують військовий обов'язок на території РФ

Верховна Рада гарантувала українським військовослужбовцям, які воюють на території Російської Федерації, такі самі грошові виплати, як захисникам на передовій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. За в цілому - 321", - написав Железняк у телеграмі у вівторок.

За його словами, закон гарантує військовослужбовцям, які "воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій".

Як повідомлялося, президентський законопроєкт про внесення зміни до статті 3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" (№11483) розширює коло осіб, на яких поширюється закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, зокрема за рахунок українських громадян, які виконують військовий обов'язок на території держави-агресора.

Законопроєкт передбачає, що соціальний і правовий захист також поширюється на військовослужбовців розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та розвідувальних органів - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, зокрема на території держави-агресора (Російської Федерації - ІФ-У).