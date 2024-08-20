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ВР поширила дії закону про соціальний і правовий захист на українських громадян, які виконують військовий обов'язок на території РФ
16:51 20.08.2024 |
Верховна Рада гарантувала українським військовослужбовцям, які воюють на території Російської Федерації, такі самі грошові виплати, як захисникам на передовій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. За в цілому - 321", - написав Железняк у телеграмі у вівторок.
За його словами, закон гарантує військовослужбовцям, які "воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій".
Як повідомлялося, президентський законопроєкт про внесення зміни до статті 3 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" (№11483) розширює коло осіб, на яких поширюється закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, зокрема за рахунок українських громадян, які виконують військовий обов'язок на території держави-агресора.
Законопроєкт передбачає, що соціальний і правовий захист також поширюється на військовослужбовців розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та розвідувальних органів - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, зокрема на території держави-агресора (Російської Федерації - ІФ-У).
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