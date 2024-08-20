Комітет ВР із зовнішньої політики схвалив проєкт закону про ратифікацію Римського статуту

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у вівторок, 20 серпня, схвалив проєкт закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, голосування щодо законопроєкту відбудеться на найближчому пленарному засіданні ВР, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк (партія "Голос").

"Комітет з питань зовнішньої політики схвалив проєкт закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду №0285", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як випливає з порядку денного роботи комітету на сайті парламенту, засідання відбулося 20 серпня вранці.

За словами Железняка, голосування у ВР відбудеться вже найближчим часом на пленарному засіданні. "Так як це ратифікація, то передбачається тільки одне голосування 226+ голосів", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося раніше, 15 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №0285 про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

За оцінкою голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка (фракція "Слуга народу"), ратифікувавши Римський статут, Україна в разі появи Володимира Путіна на території держав, які імплементували Статут, зможе безпосередньо вимагати від них його арешту згідно з виписаним Міжнародним кримінальним судом ордером.

"Ратифікація Римського статуту зробить Україну повноправним членом родини Міжнародного кримінального суду, до якої зараз належать 124 держави. Будучи повноправною учасницею Міжнародного кримінального суду, Україна зможе брати участь у роботі його органів і матиме більший вплив", - сказав Мережко.