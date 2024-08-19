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АНАЛІТИКА

Кабмін підтримав ініціативу розширити перелік підстав для спрощеної реєстрації ліків для закупівлі за держкошти

15:56 19.08.2024 |

Право

 

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу розширити перелік підстав для спрощеної реєстрації лікарських засобів та вакцин, які закуповує держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МОЗ).

Як повідомляє МОЗ на своєму сайті, проєкт відповідних змін до закону про лікарські засоби уряд підтримав на засіданні 16 серпня.

Згідно із законопроєктом, до переліку препаратів, які підлягають спрощеній процедурі реєстрації, окрім препаратів, зареєстрованих компетентними органами країн із суворою регуляторною системою (США, Японія, Швейцарія, Австралія, Канада), на території країн ЄС або ЄС за централізованою процедурою, а також таких, що застосовуються у цих країнах, будуть включені препарати, зареєстровані у Великій Британії, та препарати, зареєстровані в країнах ЄС за децентралізованою процедурою.

При цьому процедура спрощеної реєстрації препаратів для постачання МОЗ скоротиться з семи до одного місяця.

Передбачено, що така реєстрація за спрощеною процедурою діятиме протягом п'яти років, після чого передбачається перереєстрація препарату.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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