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Концепт законопроєкту про підвищення податків змінився
12:31 19.08.2024 |
Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.
Про це пише видання Forbes Ukraine.
За даними видання, головна зміна, про яку вдалось домовитись, - замість 1-відсоткового податку для юросіб від обороту у законопроєкті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4 в.п. до 23-24%, розповіли четверо співрозмовників в Кабміні та Раді.
Ще одна зміна - авансовий податок для АЗС. В урядовій версії пропонувалось запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального. Нова концепція - АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об'єкт, розповіли депутат фінансово-економічного блоку та співрозмовник з однієї з мереж АЗС. Робочий варіант - мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.
"Без змін залишається збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів, зазначив нардеп, дотичний до перемовин", - пише видання.
Крім того, за даними Forbes Ukraine, Верховна Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни, тож запрацювати нові податки мають вже з 1 жовтня, кажуть три депутати з економічно-фінансового блоку уряду.
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