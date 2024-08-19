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АНАЛІТИКА

Концепт законопроєкту про підвищення податків змінився

12:31 19.08.2024 |

Право

 

Верховна Рада не голосуватиме за законопроєкт з підвищенням низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

За даними видання, головна зміна, про яку вдалось домовитись, - замість 1-відсоткового податку для юросіб від обороту у законопроєкті пропишуть підвищення ПДВ на 3-4 в.п. до 23-24%, розповіли четверо співрозмовників в Кабміні та Раді.

Ще одна зміна - авансовий податок для АЗС. В урядовій версії пропонувалось запровадити авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального. Нова концепція - АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об'єкт, розповіли депутат фінансово-економічного блоку та співрозмовник з однієї з мереж АЗС. Робочий варіант - мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.

"Без змін залишається збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів, зазначив нардеп, дотичний до перемовин", - пише видання.

Крім того, за даними Forbes Ukraine, Верховна Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни, тож запрацювати нові податки мають вже з 1 жовтня, кажуть три депутати з економічно-фінансового блоку уряду.

За матеріалами: Економічна правда
 

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