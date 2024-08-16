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Уряд підтримав зміни до закону про публічні закупівлі
16:59 16.08.2024 |
Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
«Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни», - зазначає Мельничук.
За його словами, ключові нововведення законопроєкту включають:
правила проведення конкурсу проєктів через електронну систему закупівель;
можливість подання альтернативних тендерних пропозицій (варіантів);
надання учасникам 24 годин для виправлення невідповідностей у тендерних пропозиціях.
Також передбачається надати Кабміну повноваження затверджувати типові договори про закупівлю для конкретних предметів.
Законопроєкт також має на меті виконання міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 5 липня ухвалив постанову, яка дає змогу проводити публічні закупівлі у певних випадках без застосування відкритих торгів.
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