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АНАЛІТИКА

Уряд підтримав зміни до закону про публічні закупівлі

16:59 16.08.2024 |

Право

 
Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону «Про публічні закупівлі», що дають змогу, зокрема, проводити через електронну систему закупівель конкурси проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

«Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни», - зазначає Мельничук.

За його словами, ключові нововведення законопроєкту включають:

правила проведення конкурсу проєктів через електронну систему закупівель;

можливість подання альтернативних тендерних пропозицій (варіантів);

надання учасникам 24 годин для виправлення невідповідностей у тендерних пропозиціях.

Також передбачається надати Кабміну повноваження затверджувати типові договори про закупівлю для конкретних предметів.

Законопроєкт також має на меті виконання міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 5 липня ухвалив постанову, яка дає змогу проводити публічні закупівлі у певних випадках без застосування відкритих торгів.
 

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