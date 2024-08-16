Уряд підтримав зміни до закону про публічні закупівлі

Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону «Про публічні закупівлі», що дають змогу, зокрема, проводити через електронну систему закупівель конкурси проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

«Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни», - зазначає Мельничук.

За його словами, ключові нововведення законопроєкту включають:

правила проведення конкурсу проєктів через електронну систему закупівель;

можливість подання альтернативних тендерних пропозицій (варіантів);

надання учасникам 24 годин для виправлення невідповідностей у тендерних пропозиціях.

Також передбачається надати Кабміну повноваження затверджувати типові договори про закупівлю для конкретних предметів.

Законопроєкт також має на меті виконання міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 5 липня ухвалив постанову, яка дає змогу проводити публічні закупівлі у певних випадках без застосування відкритих торгів.