Перевіряти дані військовозобов'язаних будуть по-новому: погоджено експериментальний проект

В Україні запускають експериментальний проект з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Генерального штабу ЗСУ.

Протягом року в Україні реалізуються експериментальний проект з перевірки даних військовозобовʼязаних. Кабмін погодив механізм його впровадження.

Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.