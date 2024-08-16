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Перевіряти дані військовозобов'язаних будуть по-новому: погоджено експериментальний проект
В Україні запускають експериментальний проект з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Генерального штабу ЗСУ.
Протягом року в Україні реалізуються експериментальний проект з перевірки даних військовозобовʼязаних. Кабмін погодив механізм його впровадження.
Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.
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