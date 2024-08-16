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Уряд вніс зміни в правила відстрочки від мобілізації

14:10 16.08.2024 |

Право, Україна

 

Кабінет міністрів вніс зміни в правила надання відстрочки від мобілізації. Одну із категорій, яка дає право на відстрочку, вирішили розмежувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Мова йде про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб відповідно до нового "мобілізаційного закону".

Таким чином тих, хто має осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежували між собою. Це будуть дві окремі категорії, а відтак і пакети документів, що підтверджують зазначений факт.

Також, за словами Мельничука, Кабмін удосконалив механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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