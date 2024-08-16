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«Захист конституційного ладу»: законопроект про заборону московської церкви перейменували
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики переглянув свій висновок до проекту щодо діяльності в Україні релігійних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайті парламенту.
Зокрема комітет підтримав пропозицію викласти назву законопроекту № 8371 у такій редакції: "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". Також пропонується відтермінувати набрання чинності окремих положень акта.
Комітет затвердив порівняльну таблицю і рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроект у другому читанні та в цілому як закон.
Як зазначається в повідомленні, з часу попереднього голосування за законопроект на комітеті (18) проведено низку узгоджувальних рад, передусім з Державною службою з етнополітики та свободи совісті, і враховано всі конструктивні пропозиції, що покращують законопроект. Також Враховано правки Головного юридичного управління апарату Верховної Ради.
Проект закону про заборону московської церкви
Нагадаємо, в січні 2023 року Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проект закону №8371, який унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України. Проект фактично забороняє діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
Цей проект вже схвалений в першому читанні. Комітет декілька разів переглядав свій висновок до другого читання, хоча і рекомендував ухвалити цей закон в цілому. Закон досі не ухвалений через розбіжності у фракції "Слуга народу".
У квітні 2024 року 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату. Зокрема, 63% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою. Ще 20% виступають за дещо м'якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.
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