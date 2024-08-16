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Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу - Мельничук
Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 16 серпня, вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці. Визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка", - написав Мельничук у телеграм-каналі.
Крім того, було визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, та їх юридичної сили. Визначено адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов'язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.
Крім цього, було внесено зміни в частині перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які відповідно до закону України №3633-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", мають осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежувавши ці дві категорії осіб та пакети документів, що підтверджують зазначений факт. Удосконалено механізм отримання акта про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.
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