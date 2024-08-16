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В Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу
Із 16 серпня в Україні вводиться в дію Закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних та промислових цілях, а також у науковій та науково-технічній діяльності.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що МОЗ спільно з Міністерством аграрної політики, Держлікслужбою, МВС, Національною поліцією та іншими органами виконавчої влади розробили підзаконні акти, які врегульовують всі процеси та дозволятимуть пацієнту отримати ліки з медичного канабісу.
Найголовніші зміни, які впроваджені, - дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною - тепер дозволений, але з певними обмеженнями.
Крім того, щоб забезпечувати вирощування медичного канабісу в Україні, розроблені Ліцензійні умови, які незабаром розгляне уряд. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель - від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.
Додатковими елементами контролю за обігом наркотичних речовин з боку держави є супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього.
Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.
Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.
Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.
У законі йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу.
Як повідомлялося, закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому цього року.
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