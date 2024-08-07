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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки

11:38 07.08.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11068 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Підписано №11068, яким декриміналізують дрібні крадіжки та змінять покарання. Оскільки наразі кримінальним діянням була крадіжка на 300 грн проєкт підвишує поріг до 3000 грн", - зазначив він.

Водночас закон встановлює штрафи за дрібне викрадення майна вартістю:

* за дрібну крадіжку (майна вартістю до 757 грн) - штраф становитиме 170-850 грн, або громадські роботи протягом 20-30 годин, або адмінарешт на строк до 5 діб;

* за дрібну крадіжку у значному розмірі (вартістю від 757 грн до 3 028 грн) - штраф від 850 до 5 100 грн, або громадські роботи протягом 30-40 годин, або адмінарешт на строк до 10 діб.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 18 липня.

Загалом у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 КК України ("Крадіжка"), з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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