Зеленський підписав закон про екологічну модернізацію підприємств

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" (№3855-ІХ).

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Верховної Ради, передає Укрінформ.

"Верховна Рада України прийняла акт 16 липня. Акт посилює контроль за промисловим забрудненням, забезпечує захист довкілля та створює умови для безпечного життя і здоров'я", - зазначається у повідомленні.

Реалізація цього закону сприятиме: покращенню стану навколишнього природного середовища; зменшенню впливу промислових скидів та викидів на здоров'я громадян України; поступовому переходу на сучасні екологічно чисті зелені технології; забезпеченню екологічної безпеки та підтриманню екологічної рівноваги.

Окрім цього, реалізація цього документа сприятиме зменшенню дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища та встановленню чіткого, прозорого та цифровізованого процесу отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Як повідомлялося, 16 липня 2024 року український парламент ухвалив у другому читанні та у цілому законопроєкт "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення".