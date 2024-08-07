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Президент підписав закон щодо публічних закупівель у зв'язку з ліквідацією Фонду соцстраху
23:26 06.08.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо врегулювання окремих питань, у зв'язку з припиненням Фонду соціального страхування України" (№3868-ІХ).
Така інформація міститься у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Укрінформ.
Відповідно до закону, відносяться до замовників, які здійснюють закупівлі, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; його територіальні органи; територіальні органи Пенсійного фонду України.
Як повідомлялося, 17 липня цього року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 2 закону України "Про публічні закупівлі" щодо врегулювання окремих питань у зв'язку з припиненням Фонду соцстрахування України".
1 січня 2023 року Фонд соціального страхування України був ліквідований, його завдання та функції передані до Пенсійного фонду, який є уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
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