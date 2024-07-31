Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, парламент ухвалив відповідний законопроєкт 18 липня. Окрім дозволу на призупинення виплат за зовнішнім боргом, документ дозволяє уряду перевести гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в "периметр" державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).

У Міністерстві фінансів ухвалення цього закону назвали необхідним технічним рішенням, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.

Як повідомлялося, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.

Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.