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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу»: його учасників менше перевірятимуть

14:30 24.07.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званого клубу білого бізнесу. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, ініціатор закону Данило Гетманцев.

До списку зможуть увійти компанії та фізичні особи-підприємці (зокрема резиденти Дія.Сіty), які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Серед них - рівень сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо.

Список підприємств і перелік критеріїв, яким потрібно відповідати, мають опублікувати на сайті Державної податкової служби.

Учасники "клубу" отримуватимуть певні бонуси:

→ мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
→ скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
→ скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
→ за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв'язку, навіть у режимі відеоконференції.

Крім того, у законі міститься рекомендація автоматично забронювати за учасниками "клубу" до 25% військовозобов'язаних працівників.

"Держава та білий бізнес є абсолютними союзниками у боротьбі з тіньовиками та корупціонерами. По цій межі протистояння ми разом ефективно подолаємо тінь, а головне - корупцію", - прокоментував Гетманцев підписання закону.

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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