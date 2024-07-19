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Поліцейським дозволять використовувати електрошокери при затриманні: Кабмін схвалив законопроєкт

23:09 18.07.2024 |

Право

 

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до статті 45 закону "Про Національну поліцію України" щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів", який суттєво розширює підстави для застосування електрошокерів поліцейськими.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, інформує пресслужба МВС.

Законопроєктом пропонується дозволити поліцейським застосовувати електрошокери під час затримання правопорушників.

Зокрема, до статті 45 (Застосування спеціальних засобів) закону "Про Національну поліцію" у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:

* під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;

* під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

* під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Водночас законопроєкт передбачає заборону на використання електрошокових пристроїв в ділянці голови, шиї та статевих органів.

Для порівняння, наразі передбачено лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

* для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об'єкт, що перебуває під охороною;

* для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров'ю особи чи поліцейського.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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