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Рада спростить виділення особливо цінних земель та лісів для потреб оборони
22:45 18.07.2024 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони".
Відповідний законопроєкт №11335 у першому читанні підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що чинне законодавство не передбачає можливості використання особливо цінних земель, земельних лісових ділянок для оборонних потреб.
Водночас певні ділянки лісу мають стратегічне значення для оборони держави. Тому законопроєктом пропонується спростити зміну цільового призначення таких ділянок особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України та інших військових формувань.
При цьому ЗСУ та інші військові формування звільняються від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.
З метою уникнення корупційних ризиків, пов'язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, віднесених до земель оборони за спрощеною процедурою, пропонується заборонити:
* подальшу зміну цільового призначення таких земельних ділянок;
* будівництво на таких земельних ділянках об'єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла.
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