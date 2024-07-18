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Рада ухвалила в 1-му читанні законопроєкт про Державний аграрний реєстр
15:04 18.07.2024 |
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний аграрний реєстр (ДАР), повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика.
Згідно з повідомленням, законопроєкт №11063-д підтримав 241 народний депутат.
"Ухвалений законопроєкт сприятиме вдосконаленню наявної системи, що є однією з вимог міжнародних партнерів щодо подальшого розвитку, а також досягненню головної мети: ДАР стане єдиним електронним вікном спілкування агровиробника та держави. №11063-д - євроінтеграційний закон і команда Мінагрополітики активно працюватимуть, щоб якомога швидше винести його на розгляд у другому читанні", - зазначив він.
Міністерство нагадало, що ухвалення цього документа сприятиме забезпеченню електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами, іншими електронними інформаційними ресурсами.
Очікується, що використання програмних засобів ведення ДАР буде дієвим інструментом для прозорого надання підтримки не лише виробникам сільгосппродукції, а й організаціям водокористувачів, суб'єктам АПК, підприємствам вітчизняного машинобудування для АПК. Його використовуватимуть для подання заявок на отримання певного виду підтримки в зручному автоматизованому режимі, без жодних паперових документів для реєстрації, та подання заявки на отримання того чи іншого виду підтримки.
Ресурс також надасть можливість формувати витяги з ДАР як самими суб'єктами ДАР на підставі їхньої реєстрової інформації, так і/або третіми особами (наприклад, державними органами, організаціями з надання фінпослуг, банками та іншими фінустановами) щодо реєстрової інформації про суб'єктів за згодою таких суб'єктів та в обсягах, визначених ними.
Законопроєкт також приводить положення про функціонування ДАР у відповідність до вимог закону "Про публічні електронні реєстри".
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