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Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3028 грн
14:45 18.07.2024 |
Верховна Рада декриміналізувала дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. Відповідний законопроєкт №11068 у четвер, 18 липня, підтримали у другому читанні та цілому 243 депутати, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (302,8 грн станом на 2024 рік).
Оскільки в Україні діє воєнний стан, вчинення крадіжки автоматично кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу, за що передбачено покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі.
Через це у судовому реєстрі з'являються такі вироки, як п'ять років умовно за крадіжку пляшки віскі або кількох плиток шоколаду.
Автори законопроєкту вважають, що таке покарання за вчинення крадіжки не є співмірним.
Тому вирішили підвищити поріг кримінальної відповідальності за крадіжку до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3028 грн станом на 2024 рік).
Водночас Рада збирається суттєво підвищити адміністративні покарання за дрібні крадіжки - до 5100 грн (або до 17 000 грн для серійних крадіїв за кілька правопорушень протягом року).
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