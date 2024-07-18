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АНАЛІТИКА

Рада підтримала закон про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство

22:53 17.07.2024 |

Право

 

Верховна Раді підтримала в першому читанні законопроєкт №11322, який надає можливість звільняти військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вчинене вперше правопорушення у вигляді самовільного залишення військової частини або місця служби та дезертирства. Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовець може добровільно звернутися до слідчого або прокурора з наміром повернутися до військової частини для продовження служби, повідомляє Міноборони України в середу ввечері.

"Зараз маємо створити систему, яка б вирішила ситуацію з поверненням до строю військовослужбовців. Саме тому діюче законодавство потребує змін. Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення", - зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Повернення військовослужбовця на службу вимагає схвалення командира.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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