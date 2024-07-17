Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав законопроєкт про «податок на кока-колу»

17:10 17.07.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин".

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров'я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин", - написав Гетманцев.

Зокрема, законопоєктом N9032-1 пропонується:

* віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

* встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні за поточним курсом НБУ) за 1 літр напою.

Гетманцев додав, що платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв. Тож вони закладатимуть новий податок у ціну продукції.

Заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що Мінфін сподівається зібрати до держбюджету завдяки запровадженню нового податку близько 7,5 млрд грн на рік.

Як повідомлялося, законопроєкт №9032-1 про акциз на солодкі напої зареєструвала ціла депутатів від "Слуги народу", у тому числі голова партії Олена Шуляк та керівники комітетів з питань здоров'я нації та податкового комітету Михайло Радуцький та Данило Гетманцев.

Завдяки новому податку автори законопроєкту сподіваються додатково зібрати до державного бюджету від 5,1 млрд до 7,8 млрд грн на рік, а також зменшити вживання солодких напоїв на 21%, стимулюючи українців переходити на здоровішу альтернативу (воду).

Окремим законопроєктом №9033-1 половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% пропонують спрямували на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала дружина президента Олена Зеленська.

Нагадаємо, восени 2022 року російський диктатор Путін підписав закон, яким запровдив з 1 липня 2023 року акциз на напої з умістом цукру у Росії в розмірі 7 рублів за літр.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4627
  0,2052
 0,50
EUR
 1
 45,3457
  0,3668
 0,82

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7833  0,17 0,42 41,4392  0,20 0,49
EUR 44,4229  0,20 0,45 45,2717  0,27 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,24 0,58 41,5000  0,26 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес