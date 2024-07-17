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Комітет Ради підтримав законопроєкт про «податок на кока-колу»
17:10 17.07.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин".
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"Законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров'я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин", - написав Гетманцев.
Зокрема, законопоєктом N9032-1 пропонується:
* віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;
* встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні за поточним курсом НБУ) за 1 літр напою.
Гетманцев додав, що платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв. Тож вони закладатимуть новий податок у ціну продукції.
Заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що Мінфін сподівається зібрати до держбюджету завдяки запровадженню нового податку близько 7,5 млрд грн на рік.
Як повідомлялося, законопроєкт №9032-1 про акциз на солодкі напої зареєструвала ціла депутатів від "Слуги народу", у тому числі голова партії Олена Шуляк та керівники комітетів з питань здоров'я нації та податкового комітету Михайло Радуцький та Данило Гетманцев.
Завдяки новому податку автори законопроєкту сподіваються додатково зібрати до державного бюджету від 5,1 млрд до 7,8 млрд грн на рік, а також зменшити вживання солодких напоїв на 21%, стимулюючи українців переходити на здоровішу альтернативу (воду).
Окремим законопроєктом №9033-1 половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% пропонують спрямували на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала дружина президента Олена Зеленська.
Нагадаємо, восени 2022 року російський диктатор Путін підписав закон, яким запровдив з 1 липня 2023 року акциз на напої з умістом цукру у Росії в розмірі 7 рублів за літр.
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