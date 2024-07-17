Суд продовжив на 2 місяці зобов'язання, покладені на ексголову Верховного Суду Князєва

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й продовжила ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, обвинуваченому в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, термін дії покладених на нього процесуальних обов'язків.

Як повідомляється на сайті ВАКС, обвинувачений зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з визначеними в ухвалі суду особами; здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Повідомляється, що термін дії обов'язків - до 17 вересня 2024 року включно. При цьому ім'я ексголови Верховного Суду не зазначено.

У ВАКС нагадують, що його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначено на 30 липня 2024 року.

Як повідомлялося, 18 травня 2023 року правоохоронці заарештували Князєва за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. На початку жовтня правоохоронці завершили слідство в справі колишнього голови Верховного Суду.

30 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою та зменшив підозрюваному розмір застави до 18,168 млн грн, 31 січня Князєва було звільнено з-під варти під заставу. Раніше суд кілька разів зменшував розмір альтернативної застави, однак ексголова Верховного Суду її не вносив.

6 лютого Вища рада правосуддя до 6 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

27 травня за рішенням суду з обвинуваченого в хабарництві Князєва знято електронний браслет.