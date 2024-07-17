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ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який «закриває корупційні дірки у будівництві»
15:58 17.07.2024 |
Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк
"За основу - 276. Пропонують відкрити ціни, які ховають закупівельники: оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)", - написав депутат.
На думку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, цей законопроєкт "закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі - у будівництві фортифікацій".
"Зараз з інформації на Prozorro неможливо визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави не публікують інформацію про ціни на будівництві: бетону, деревини та інших матеріалів.
100 мільйонів на будівництво школи - це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти - неможливо. Законопроєкт же - зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян", - зазначає Шабунін.
Ініціаторка законопроєкту - голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.
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