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АНАЛІТИКА

ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який «закриває корупційні дірки у будівництві»

15:58 17.07.2024 |

Право

 

Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт #11057 про обовʼязкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на Prozorro.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

"За основу - 276. Пропонують відкрити ціни, які ховають закупівельники: оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)", - написав депутат.

На думку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна, цей законопроєкт "закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі - у будівництві фортифікацій".

"Зараз з інформації на Prozorro неможливо визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави не публікують інформацію про ціни на будівництві: бетону, деревини та інших матеріалів.

100 мільйонів на будівництво школи - це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти - неможливо. Законопроєкт же - зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян", - зазначає Шабунін.

Ініціаторка законопроєкту - голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна.
За матеріалами: Економічна правда
 

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