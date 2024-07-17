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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Рада провалила законопроєкт про ліквідацію корупційної схеми приватизації орендованого майна
Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності розпорядження державним та комунальним майном та процесів відновлення".
Відповідний законопроєкт №11069 у першому читанні підтримали лише 208 депутатів за мінімально необхідних для ухвалення 226 голосів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Серед іншого, законопроєкт мав ліквідувати корупційну схему викупу державного або комунального майна орендарем, писав у своїй колонці для БізнесЦензора один з його авторів, нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан.
Він пояснював, що чинні норми надають пріоритетне право орендарям державного й комунального майна стати його власником на підставі виконаних невід'ємних поліпшень на суму, що становить 25% вартості об'єкта.
"Це створило широке поле для зловживань, коли орендарями ставали "потрібні" люди, щоб приватизувати майно шляхом викупу за мінімальною ціною. Точніше - за безцінь, часом із застосуванням фіктивних чи нерелевантних документів щодо оцінки вартості", - зазначав депутат.
Відтак, відхиленим сьогодні законопроєктом пропонувалося встановити конкурентний механізм для приватизації орендованого державного та комунального майна, надавши орендареві переважне право на придбання орендованого об'єкта в ході аукціону за найвищою ціною, яка була запропонована під час його проведення.
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