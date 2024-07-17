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АНАЛІТИКА

Рада провалила законопроєкт про ліквідацію корупційної схеми приватизації орендованого майна

15:54 17.07.2024 |

Право, Політика

 

Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності розпорядження державним та комунальним майном та процесів відновлення".

Відповідний законопроєкт №11069 у першому читанні підтримали лише 208 депутатів за мінімально необхідних для ухвалення 226 голосів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Серед іншого, законопроєкт мав ліквідувати корупційну схему викупу державного або комунального майна орендарем, писав у своїй колонці для БізнесЦензора один з його авторів, нардеп від "Слуги народу" Олексій Мовчан.

Він пояснював, що чинні норми надають пріоритетне право орендарям державного й комунального майна стати його власником на підставі виконаних невід'ємних поліпшень на суму, що становить 25% вартості об'єкта.

"Це створило широке поле для зловживань, коли орендарями ставали "потрібні" люди, щоб приватизувати майно шляхом викупу за мінімальною ціною. Точніше - за безцінь, часом із застосуванням фіктивних чи нерелевантних документів щодо оцінки вартості", - зазначав депутат.

Відтак, відхиленим сьогодні законопроєктом пропонувалося встановити конкурентний механізм для приватизації орендованого державного та комунального майна, надавши орендареві переважне право на придбання орендованого об'єкта в ході аукціону за найвищою ціною, яка була запропонована під час його проведення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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