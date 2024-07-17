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АНАЛІТИКА

Рада схвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом

14:53 17.07.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в першому законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомості.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

* досягли пенсійного віку;
* мають на утриманні дитину віком до шести років;
* мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
* мають на утриманні дитину з інвалідністю;
* виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
* є особами з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того, ВР також у першому читанні ухвалила проєкт закону №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців.

Зокрема, передбачено створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. За прийняття цього законопроєкту за основу проголосували 280 нардепів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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