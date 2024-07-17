Рада схвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом

Верховна Рада ухвалила в першому законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомості.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.

За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

* досягли пенсійного віку;

* мають на утриманні дитину віком до шести років;

* мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;

* мають на утриманні дитину з інвалідністю;

* виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;

* є особами з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того, ВР також у першому читанні ухвалила проєкт закону №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців.

Зокрема, передбачено створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. За прийняття цього законопроєкту за основу проголосували 280 нардепів.