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Рада схвалила два законопроєкти для забезпечення переселенців житлом
14:53 17.07.2024 |
Верховна Рада ухвалила в першому законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомості.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 290 нардепів.
За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:
* досягли пенсійного віку;
* мають на утриманні дитину віком до шести років;
* мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
* мають на утриманні дитину з інвалідністю;
* виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
* є особами з інвалідністю ІІІ групи.
Крім того, ВР також у першому читанні ухвалила проєкт закону №11281 щодо забезпечення житлових прав переселенців.
Зокрема, передбачено створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. За прийняття цього законопроєкту за основу проголосували 280 нардепів.
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