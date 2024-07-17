Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип на час воєнного стану - нардеп

12:09 17.07.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №7331 про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип на час воєнного стану, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в середу, таке рішення на пленарному засіданні в середу підтримали 237 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

За словами Железняка, законопроєкт дає змогу суб'єктам господарювання набувати право на провадження окремих видів госпдіяльності в період воєнного стану на підставі подання у відповідні органи ліцензування, до дозвільних органів і центрів надання адмінпослуг (ЦНАПів) - декларації щодо провадження госпдіяльності без одержання документів дозвільного характеру, одержання яких передбачено законодавством.

Зазначається, що такі декларації діятимуть під час воєнного стану (ВС) і до кінця календарного року, в якому він завершиться, але не менше ніж три місяці з дня його припинення або скасування.

Законопроєктом продовжується термін дії вже виданих ліцензій до кінця ВС, але не менше ніж три місяці з дня його припинення/скасування.

На цей період передбачено також зупинення проведення планових перевірок органів ліцензування щодо дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування.

Крім того, законопроєктом передбачено визначення Кабміном порядку подання декларації, переліку відомостей, що вносяться до декларації, та переліку видів госпдіяльності, які не можуть здійснюватися суб'єктами господарювання на підставі подання такої декларації.

У пресслужбі Мінекономіки уточнили, що декларації можуть бути подані в будь-якому місті України незалежно від розташування підприємства або місця проживання підприємця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4627
  0,2052
 0,50
EUR
 1
 45,3457
  0,3668
 0,82

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7833  0,17 0,42 41,4392  0,20 0,49
EUR 44,4229  0,20 0,45 45,2717  0,27 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,24 0,58 41,5000  0,26 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес