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Рада ухвалила закон про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип на час воєнного стану - нардеп
12:09 17.07.2024 |
Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №7331 про переведення дозволів і ліцензій на декларативний принцип на час воєнного стану, повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").
Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в середу, таке рішення на пленарному засіданні в середу підтримали 237 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.
За словами Железняка, законопроєкт дає змогу суб'єктам господарювання набувати право на провадження окремих видів госпдіяльності в період воєнного стану на підставі подання у відповідні органи ліцензування, до дозвільних органів і центрів надання адмінпослуг (ЦНАПів) - декларації щодо провадження госпдіяльності без одержання документів дозвільного характеру, одержання яких передбачено законодавством.
Зазначається, що такі декларації діятимуть під час воєнного стану (ВС) і до кінця календарного року, в якому він завершиться, але не менше ніж три місяці з дня його припинення або скасування.
Законопроєктом продовжується термін дії вже виданих ліцензій до кінця ВС, але не менше ніж три місяці з дня його припинення/скасування.
На цей період передбачено також зупинення проведення планових перевірок органів ліцензування щодо дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування.
Крім того, законопроєктом передбачено визначення Кабміном порядку подання декларації, переліку відомостей, що вносяться до декларації, та переліку видів госпдіяльності, які не можуть здійснюватися суб'єктами господарювання на підставі подання такої декларації.
У пресслужбі Мінекономіки уточнили, що декларації можуть бути подані в будь-якому місті України незалежно від розташування підприємства або місця проживання підприємця.
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