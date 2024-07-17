Рада виправила помилку й підтримала законопроєкт зі списку вимог Ukraine Facility

Депутати Верховної Ради 256 голосами підтримали у другому читанні законопроєкт №11355 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, ухвалення якого входило до списку вимог Євросоюзу щодо надання фінансової допомоги Україні Ukraine Facility. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У червні депутати випадково відхилили законопроєкт про промислові викиди - для його ухвалення не вистачило одного голосу. Автори одразу перереєстрували законопроєкт під новим номером №11355 та новою назвою "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" і депутати підтримали його в першому читанні.

"Рада сьогодні повністю помилку виправила. Дедлайн був до кінця вересня, тому ми тут заздалегідь все зробили", - написав Железняк у соцмережах.

Законопроєкт повинен запровадити інтегрований дозвіл (замість окремих дозволів) для підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля.

Президент Володимир Зеленський визначив запровадження інтегрованих дозволів як одну із пріоритетних реформ ще у 2019 році.

Одне із важливих нововведень законопроєкту полягає у впровадженні моніторингу промислових викидів "на трубі". Результати моніторингу викидів, отримані з використанням автоматизованих систем вимірювання, передаватимуться до органів контролю у режимі реального часу.

Для переходу на нові технології української промисловості пропонується 12 років: чотири роки на введення найкращих доступних технологій та методів управління та ще сім років - на досягнення стандартів ЄС.