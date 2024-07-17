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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про паралельний імпорт ліків

16:40 16.07.2024 |

Право

 

Верховна Рада прийняла в цілому за основу законопроєкт №11173 щодо паралельного імпорту лікарських засобів.

Цей законопроєкт підтримав 281 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як повідомлялося, у вівторок парламентський комітет здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування уточнив зауваження до законопроєкту №11173. Згідно з рішенням, ухваленим на засіданні комітету у вівторок після додаткових консультацій, норму закону про лікарські засоби, що дозволяє Кабінету Міністрів розширювати перелік країн, з яких може здійснюватися паралельний імпорт, буде відкладено до вступу України до ЄС, але не раніше повноцінного запровадження системи верифікації лікарських засобів (введення 2D-кодування).

Крім того, депутати рекомендували унормувати процедури фармаконагляду ввезених за процедурами паралельного імпорту препаратів.

У рекомендованій до другого читання редакції законопроєкт дозволяє ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) закуповувати незареєстровані в Україні препарати за умови, що вони зареєстровані компетентним органом ЄС за централізованою процедурою або в країнах із жорсткою регуляторною системою (США, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада), за умови, що вони застосовуються в цих країнах або мають український GMP.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №11173, його автори зазначають, що в умовах війни механізм паралельного імпорту може забезпечити населення лікарськими засобами та сприяти появі нових постачальників. Автори законопроєкту зазначають, що в деяких країнах Європи частка ліків, завезених за механізмом паралельного імпорту, становить до 25%. Крім того, на їхню думку, паралельний імпорт позитивно впливає на бюджет закупівель препаратів у Європі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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