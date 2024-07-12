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Комітет Ради схвалив законопроєкт про скасування переходу на «зимовий" та "літній» час
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
Про це повідомляє пресслужба комітету.
Зазначається, що відповідний законопроєкт №4201 спрямований на захист здоров'я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе низку негативних наслідків. Зокрема, викликає значне погіршення стану здоров'я у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.
Крім того, наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.
"Окрім цього, зазначений законопроєкт покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у березні 2021 року Верховна Рада не змогла прийняти законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який скасовує переведення стрілок годинника на "зимовий" або "літній" час, та відправила його на повторне друге читання.
Ним пропонувалося встановити, що на всій території України діє київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу Україна UTC (UA)+2. Тобто сталий для України "зимовий" час. Крім того, пропонувалося закріпити, що "сезонний перехід часу на територію України не здійснюється".
Крім того, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення стрілок годинника з 2021 року.
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