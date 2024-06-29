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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

23:52 28.06.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), необхідний для виконання зобов'язань України перед МВФ.

Про це йдеться у картці закону №10439 на сайті Ради.

За словами заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, таким чином, дедлайн по МВФ та Ukraine Facility виконано.

Як повідомлялось, Верховна Рада 20 червня у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Закон погоджений з міжнародними партнерами.

Він передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких - міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Закон передбачає обов'язкову переатестацію співробітників Бюро, яку має проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести - від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро - від партнерів.

Крім того, документ встановлює обов'язкове проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням людини на посаду в БЕБ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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