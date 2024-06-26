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Зеленський підписав закон про електронний квиток у транспорті. Рада розглядала його два роки
16:34 26.06.2024 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".
Документ повернуто з підписом голови держави 26 червня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №5705 на сайті Верховної Ради.
Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року, а у другому читанні - 5 червня 2024 року.
Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.
Також документ оновлює визначення понять "електронний квиток" та "квиток".
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