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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про електронний квиток у транспорті. Рада розглядала його два роки

16:34 26.06.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".

Документ повернуто з підписом голови держави 26 червня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №5705 на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні ще у січні 2022 року, а у другому читанні - 5 червня 2024 року.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано впровадження електронного квитка як підстава для перевезення пасажирів та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті.

Також документ оновлює визначення понять "електронний квиток" та "квиток".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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