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Верховна Рада підтримала підвищення штрафів за «джипінг» у заповідниках у 50 разів
09:08 24.06.2024 |
Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду".
Відповідний урядовий законопроєкт №11024 у першому читанні на засіданні у четвер підтримали 272 нардепи, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях.
У Мінприроди пояснювали необхідність його прийняття боротьбою з "джипінгом" у заповідниках, адже нинішні штрафи надто малі.
Зокрема, зараз розмір штрафу правопорушення на заповідних територіях для громадян складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб - від 255 до 510 гривень. Законопроєктом пропонується підвищити розмір орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17000 грн, а для посадових осіб - від 17000 до 25500 грн.
За даними Держекоінспекції, у 2023 році по всій Україні суди оштрафували порушників на загальну суму 4,5 тисячі гривень, а сплачено всього 493 грн. Водночас сума збитків об'єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано всього 913 тисяч гривень.
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