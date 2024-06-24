Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховна Рада підтримала підвищення штрафів за «джипінг» у заповідниках у 50 разів

09:08 24.06.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про природно-заповідний фонд України" щодо забезпечення збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду".

Відповідний урядовий законопроєкт №11024 у першому читанні на засіданні у четвер підтримали 272 нардепи, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях.

У Мінприроди пояснювали необхідність його прийняття боротьбою з "джипінгом" у заповідниках, адже нинішні штрафи надто малі.

Зокрема, зараз розмір штрафу правопорушення на заповідних територіях для громадян складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб - від 255 до 510 гривень. Законопроєктом пропонується підвищити розмір орієнтовно в 50 разів. Для громадян він становитиме від 8500 до 17000 грн, а для посадових осіб - від 17000 до 25500 грн.

За даними Держекоінспекції, у 2023 році по всій Україні суди оштрафували порушників на загальну суму 4,5 тисячі гривень, а сплачено всього 493 грн. Водночас сума збитків об'єктами природно-заповідного фонду склала близько 7 млн грн, а відшкодовано всього 913 тисяч гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4478
  0,0706
 0,17
EUR
 1
 43,2347
  0,1929
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1973  0,09 0,23 40,8418  0,05 0,13
EUR 43,2636  0,07 0,17 43,9345  0,19 0,42

Міжбанківський ринок на 21.06.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4550  0,09 0,21 40,4700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес