Рада прийняла за основу законопроєкт про реформу промислового забруднення - Железняк

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що посилює контроль за промисловим забрудненням, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, відповідний законопроєкт №11355 підтримали 245 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

"Учора Рада випадково провалила важливий закон про екологію. Сьогодні Рада виправила помилку", - написав Железняк.

Як повідомлялося, 19 червня парламент не схвалив у другому читанні законопроєкт №6004-д "Про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля", оскільки його підтримали лише 225 нардепів (за необхідного мінімуму 226 голосів).

Пізніше автори документа перереєстрували його під номером №11355 під назвою "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Текст законопроєкту практично не змінено.

"Цей законопроєкт та оновлений поважний авторський колектив має поставити крапку в дискусіях навколо політичної підтримки реформи запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення", - прокоментував рішення ВР міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у фейсбуці.

Згідно з пояснювальною запискою, документ покликаний імплементувати Директиву 2010/75/ЄС щодо промислових викидів і стосується підприємств енергетичної, металургійної, цементної, нафтогазової, целюлозно-паперової, хімічної та інших галузей промисловості, передбачає перехід на єдиний дозвільний документ, що має скасувати необхідність отримання окремих дозволів на викиди забруднювальних речовин у повітря, спецводокористування та операції щодо поводження з відходами (інтегрований дозвіл).

Очікується, що ухвалення цього документа сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища, забезпеченню екологічної безпеки та підтриманню екологічної рівноваги на території України, отже, забезпеченню прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля; матиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави.

"Маю сподівання, що законопроєкт №11355 буде схвалений у другому читанні у найближчі пленарні тижні! Дякую народним депутатам за підтримку євроінтеграційних довкіллєвих реформ", - додав міністр.

Як повідомлялося, необхідність реформи промислового забруднення визначена на рівні Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також входить до переліку дев'яти екологічних пріоритетів у Національному плані відновлення України після війни.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) зверталася до народних депутатів із проханням скасувати тимчасові обмеження в сім років для впровадження найкращих доступних технологій і методів управління на наявних підприємствах, а також збільшити можливий кінцевий термін виведення установки з експлуатації до 15 років, що передбачено в межах законопроєкту №6004-д.

У ЄБА також наголосили, що, згідно з Ukraine Facility, законопроєкт має бути остаточно затверджений у третьому кварталі цього року.