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«Депутати переплутали поправку»: У законі про «клуб білого бізнесу» від Гетманцева пройшла норма про бронювання від мобілізації
09:51 19.06.2024 |
В ухваленому Верховною Радою напередодні так званому законі про "клуб білого бізнесу" залишилася поправка, згідно із якою Кабмін має дозволити компаніям із цього переліку додатково забронювати до 25% військовозобов'язаних співробітників.
Про це свідчить порівняльна таблиця на сторінці ухваленого напредодні відповідного законопроєкту №11084 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства", повідомляє БізнесЦензор.
Іініційований головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим ("Слуга народу") закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
Серед іншого, він передбачав можливість додаткового бронювання до 25% співробітників для компаній з "білого списку".
Однак заступник голови Комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що відповідна поправка №391 не була підтримана депутатами. Як повідомлялося, це справді так, вона не набрала необхідної кількості голосів.
Але пізніше Железняк визнав, що депутати переплутали номер поправки, і норма щодо додаткового бронювання у законопроєкті залишилася, оскільки відповідна поправка мала №392.
"Я сьогодні писав, що правку про рекомендацію уряду щодо бронювання збили в залі... Так ось, депутати переплутали номер правки. Не ту збили, якщо просто. Щодо бронювання - вона залишається в тексті", - написав Железняк.
Згідно із врахованою поправкою Данила Гетманцева, Кабміну рекомендовано внести зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних щодо автоматичного бронювання платниками податків, включеними до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, до 25% своїх військовозобов'язаних працівників.
Як повідомлялося, ініціював ухвалення цього законопроєкту про так званий "клуб білого бізнесу" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він передбачає запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні. Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба.
Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.
Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.
Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.
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