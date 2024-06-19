Рада ухвалила закон про посилення контролю за виробництвом сигарт та алкоголю

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10346 про державне регулювання виробництва й обігу підакцизної алкогольної, тютюнової продукції та пального.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Які зміни передбачені

Зокрема, законопроєктом пропонується:

* на підприємствах, де здійснюється виробництво тютюнових виробів, будуть встановлені контрольні пости та цілодобова система відеоспостереження;

* акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий, біоетанол, будуть обладнані цілодобовою системою відеоспостереження та контрольно-пропускною системою;

* запроваджується можливість блокування за ініціативою Державної податкової служби сайтів, які незаконно продають підакцизну продукцію;

* вводяться безстрокові ліцензії для всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

* на певні види роздрібної торгівлі підакцизною продукцією запроваджується автоматичний порядок отримання ліцензій протягом одного робочого дня за днем отримання заяви про отримання ліцензії.

Підвищення цін на сигарети

На початку червня повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках - ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році - 5 млрд грн, у 2027 році - 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн.