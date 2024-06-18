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АНАЛІТИКА

Рада дозволила місцевій владі будувати укріплення за власні кошти

15:50 18.06.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони".

Відповідний законопроєкт №9559д у другому читанні підтримали 303 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Депутат уточнив, що цей закон дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

Зокрема, документ передбачає внесення змін до законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про запобігання корупції", якими пропонується надати повноваженя виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:

* будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;

* прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;

* забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, а також можливостей держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

* розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Крім того, законопроєктом пропонується врегулювати порядок проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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