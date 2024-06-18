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Рада схвалила податкові пільги на імпорт запчастин для машин розмінування
15:22 18.06.2024 |
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який звільняє від сплати податку на додану вартість та митних платежів при ввезенні товарів, необхідних для виробництва машин механізованого розмінування.
Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Парламент підтримав №11258 щодо змін до Податкового та Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ та митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування", - зазначив він.
За відповідні рішення проголосували 308 та 297 народних депутатів відповідно.
Як повідомлялося, наприкінці 2023 року Верховна Рада звільнила від мита та ПДВ імпорт засобів РЕБ та пластин для бронежилетів.
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