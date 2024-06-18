Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський узаконив видачу закордонних паспортів українським біженцям за кордоном

15:00 18.06.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном".

Як повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №11017 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 17 червня.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований "на законодавче закріплення зручних для громадян України адміністративних послуг, які користуються попитом та довели свою ефективність в рамках реалізації експериментальних проектів". Зокрема, йдеться про оформлення паспортів за кордоном через держпідприємство "Документ".

Відповідні зміни вносяться до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", вони передбачають:

* можливість одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

* можливість оформлення через державне підприємство "Документ" паспорта громадянина України та/або паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України;

* зменшення строків термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України до семи днів;

* що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли шістдесяти п'яти років;

* усуваються основні неузгодженості у законодавстві, пов'язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Крім того законом внесено уточнюючі зміни до закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5493
  0,0992
 0,24
EUR
 1
 43,4486
  0,0880
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3891  0,04 0,09 41,0309  0,03 0,08
EUR 43,4661  0,01 0,02 44,2917  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5100  0,12 0,30 40,5250  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес