Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
12:15 18.06.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №10265 було повернуто з підписом глави держави.
Раніше повідомлялося, що законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС (RLAH) дасть українцям змогу на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу. Громадяни ЄС, у свою чергу, матимуть такі самі права під час відвідування України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У «Резерв+» став доступний QR-код та електронний документ
|Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|“Це – моя гра”: видатні українські спортсменки руйнують стереотипи у спорті
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон, що передбачає надання держдопомоги на придбання книжок
|Автори економічного бронювання запропонували дві альтернативні моделі
|Запаси газу в ПСГ України з початку сезону закачування збільшилися на 1,6 млрд куб. м
|DFC профінансує для України страхування політичних ризиків на $350 мільйонів
|Видатки загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили майже ₴1,26 трільйона - Мінфін
|Підприємці вже отримали кредитів на 1,3 млрд
|Президент підписав закон, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ
Бізнес
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту
|iOS 18 дасть змогу використовувати Apple Pay на Windows
|Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+