Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст - Верещук
Законопроєкт про перехідне правосуддя на деокупованих територіях підготує Міністерство юстиції, що передбачає Стратегія відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій (ДОТ) на період до 2026 року, яку незабаром буде затверджено, заявила віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Один законопроєкт не вирішує проблему. Там стільки глобальних проблемних питань, що в один законопроєкт їх просто неможливо вписати. І ми пішли шляхом написання стратегії, де розклали кожному міністерству, кожному центральному органу виконавчої влади їхні завдання. І є план реалізації цієї стратегії, і кожен розуміє, хто, що й коли має робити. Зокрема, Міністерство юстиції, яке має напрацювати законопроєкт щодо перехідного правосуддя, і ці всі перехідні періоди щодо майна, щодо прав людини, виборче право - це все перехідний етап, який має бути опрацьований. Тому наш перший крок - стратегія", - сказала Верещук агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у рамках 2-ї літньої школи з міжнародного гуманітарного права для державних службовців, організованої Українським Червоним Хрестом.
За її словами, стратегія "пройшла зовнішнє узгодження", її мають передати на розгляд Кабінету Міністрів. "Ми її маємо в липні затвердити", - повідомила віцепрем'єр-міністр.
За словами Верещук, міжнародні партнери України схвально відгукнулися про такий підхід і черговість - "спочатку стратегія, потім законодавчі зміни, потім їх імплементація".
Раніше повідомлялося, що стратегію буде ухвалено наприкінці червня 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Взимку світло в Україні можуть включати на 6-7 годин на день, - гендиректор Yasno
|Графіки відключення світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби
|За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст - Верещук
|Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій
|Уряд збільшив розмір грантів на розвиток бізнесу для харків'ян - до ₴500 тисяч
|Україна запустила в експлуатацію магістральний водогін з Запоріжжя до Марганця
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг