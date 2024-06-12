Комітет Ради рекомендує звільнити від ПДВ і мита товари для виробництва машин з розмінування

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти щодо звільнення від оподаткування ПДВ та мита операцій з ввезення товарів для потреб виробництва або ремонту машин механізованого розмінування.

Про це народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Телеграмі.

"Комітет рекомендував прийняти законопроєкти №11258, №11259 про внесення змін до ПКУ (Податкового кодексу України - ред.) та МКУ (Митного кодексу України - ред.) щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення товарів для потреб виробництва або ремонту машин механізованого розмінування та звільнення від оподаткування ввізним митом товарів для вищезазначених потреб за основу", - йдеться в повідомленні.

За словами Гетманцева, йдеться про тимчасове, на період дії воєнного стану в Україні, звільнення від оподаткування митом та ПДВ операцій із ввезення у митному режимі імпорту складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів, у тому числі машинокомплектів) для виробництва або ремонту машин механізованого розмінування.

Як повідомлялось, територія України, яка через повномасштабну російську агресію потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами, на початок березня 2024 року становила 156 тис. кв. км, тобто близько 25% від усієї площі держави. Фахівцям із розмінування вдалося зменшити її на 18 тис. кв. км.