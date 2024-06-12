Комітет Ради підтримав законопроєкт про створення «клубу білого бізнесу»

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №11084 про так званий "клуб білого бізнесу" до другого читання.

Про це повідомив заступник голови комітету та народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт є значно доопрацьованим разом з бізнес-асоціаціями та експертами.

"Всі зауваження та рекомендації мали бути враховані. Плюс покращили норму про амортизацію обладнання для бізнесу", - зазначив нардеп.

Крім того, Железняк уточнив, що до законопроєкту включена рекомендація (не обовʼязок!) для Кабінету міністрів внести зміни в свою постанову щодо надання можливості бронювати таким підприємствам до 25% співробітників.

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про "клуб білого бізнесу" у квітні. Відповідно до документу, якщо підприємець відповідає певним критеріям щодо рівня сплати податків та зарплати вище середнього по галузі, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Раніше про розробку законопроєкту повідомляв голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Він зазначав, що документ запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.