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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем а також засобів РЕБ

23:18 07.06.2024 |

Право

 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) в період воєнного стану отримала можливість закуповувати й передавати ЗСУ сучасні безпілотні системи й боєприпаси до них, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначено, що Верховна Рада 6 червня 2024 року ухвалила закон №11144 "Про внесення змін до розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" щодо виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби".

У повідомленні Держспецзв'язку на офіційному сайті в п'ятницю зазначено: "Цей закон дає Держспецзв'язку на період воєнного стану можливість: здійснювати закупівлю та постачання безпілотних систем усіх типів (БПЛА, безпілотних наземних комплексів, безпілотних плавучих комплексів) і боєприпасів для них. Закуповувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня. Направляти ці безпілотні системи та засоби РЕБ на потреби Збройних сил України та інших складових сил безпеки й оборони".

"Прийняття цього закону дасть змогу здійснювати закупівлю та передачу українським військовим сучасних безпілотних систем і боєприпасів, які спеціально виготовлені для використання з такими безпілотними системами", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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