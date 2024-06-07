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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію медиків із фармкомпаніями

16:30 07.06.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що обмежує взаємодію фармацевтичних компаній із медиками.

За відповідний законопроєкт про розширення переліку обов'язків медичних і фармацевтичних працівників, а також спеціалістів із реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності (№10293) проголосували 250 депутатів у четвер.

Як повідомлялося, раніше цей законопроєкт підтримав парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Документ, зокрема, забороняє медикам і фармацевтам безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити та/або одержувати сувенірну та брендовану продукцію від фармвиробників, дистриб'юторів і аптек, просити та/або одержувати для себе або близьких їм осіб подарунки, бонуси, премії, повернення готівкових коштів, рекламувати лікарські засоби, а також виписувати лікарські засоби, медичні вироби, допоміжні засоби реабілітації на фірмових бланках.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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