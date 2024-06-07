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АНАЛІТИКА

Рада підтримала спрощену процедуру виділення землі для вишок мобільного зв'язку

23:12 06.06.2024 |

Право

 

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить операторам мобільного зв'язку швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій.

За ухвалення відповідного законопроєкту №9549 у першому читанні проголосували 233 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

У пресслужбі Мінцифри пояснили, що цей законопроєкт дозволить:

* зменшити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців;

* використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;

* встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Таким чином прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

Водночас з метою мінімізації корупційних ризиків у законопроєкті передбачено, що використовувати обмежене право користування чужою ділянкою зможуть мобільні оператори, які внесені до реєстру постачальників послуг електронних комунікацій. Його формує та перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

У Мінцифри сподіваються, що ухвалення законопроєкту в цілому дозволить забезпечити мобільним зв'язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв'язку, розповідав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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